Посол: Буркина-Фасо заинтересована в опыте Азербайджана в сфере зеленой энергии

Опыт Азербайджана в сфере зеленой энергетики представляет особый интерес для Буркина-Фасо.

Об этом в интервью турецкому бюро Report заявил посол-нерезидент Буркина-Фасо в Азербайджане Винта Соме.

По его словам, Буркина-Фасо стремится к тому, чтобы объем торговли с Азербайджаном соответствовал уровню двусторонних отношений:

"Мы готовы рассмотреть различные направления сотрудничества, в том числе в области углеводородов, энергетики и, в частности, зеленой энергетики, в которой Азербайджан обладает богатым опытом. Также это касается продукции оборонной промышленности, сельского хозяйства и других сфер".

Дипломат отметил, что Азербайджан, в свою очередь, может заинтересоваться сельхозпродукцией Буркина-Фасо - хлопком, кунжутом, маслом ши, а также изделиями ручной работы.

"Кроме того, Буркина-Фасо является крупнейшим производителем золота в Западной Африке. У нас есть и другие полезные ископаемые, такие как марганец и фосфаты, которые могут привлечь внимание азербайджанских инвесторов", - подчеркнул Винта Соме.

