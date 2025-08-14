О нас

Посол Буркина-Фасо: Франция должна изменить свою позицию по другим странам, включая Азербайджан

Внешняя политика
14 августа 2025 г. 12:46
Посол Буркина-Фасо: Франция должна изменить свою позицию по другим странам, включая Азербайджан

Франция должна изменить свою позицию по отношению ко многим государствам Африки, а также к другим странам мира, включая Азербайджан, относиться с уважением к их суверенитету.

Об этом в интервью турецкому бюро Report заявил посол-нерезидент Буркина-Фасо в Азербайджане Винта Соме.

Посол отметил, что эта Париж ведет дезинформационную войну против Азербайджана так же, как и против Буркина-Фасо.

"Это часть империалистической войны, которая ведется уже более 10 лет против нас и в целом стран Сахеля - Мавритания, Мали, Нигер, Чад, Судан. Мы должны решительно осудить и порицать такое поведение. Франция, как бывший колонизатор, для достижения своей цели и основываясь на сильном влиянии на некоторые международные СМИ, манипулирует частью международного общественного мнения. Мы призываем все стороны к бдительности и мудрости перед лицом этого дезинформационного маневра", - сказал дипломат.

По его словам, политика эксплуатации и порабощения Франции, помимо других нюансов, проистекает из ее неприятия эволюции, развития народов. "Неуважение к нашим странам, оскорбления отдельных лидеров - это серьезный удар по суверенитету наших государств, и это уже достигло нетерпимого уровня", - подчеркнул Винта Соме.

Полный текст интервью доступен по ссылке.

Версия на азербайджанском языке Burkina Faso səfiri: Fransa Azərbaycan da daxil olmaqla dünyanın digər ölkələrinə qarşı mövqeyini dəyişməlidir

