Посол: Надеюсь, британские компании будут активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий
Посол: Надеюсь, британские компании будут активно участвовать в восстановлении освобожденных территорийБританские компании будут активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.
Британские компании будут активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.
Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд написал в Twitter.
"Очень рад видеть растущую роль британских брендов в Азербайджане. Сегодня с государственным министром Великобритании по европейскому региону Лео Докерти мы встретились с представителями недавно вошедшей на азербайджанский рынок британской компании JCBmachines. Надеюсь, что британские компании также будут активно участвовать в восстановлении возвращенных территорий", - говорится в публикации.
Böyük Britaniya brendlərinin Azərbaycanda artan rolunu görməyə çox şadam. Bugün Nazir @LeoDochertyUK ilə -a yeni daxil olmuş UK şirkəti @JCBmachines-in nümayəndələri ilə görüşdük. Ümid edirik ki, şirkətləri geri qaytarılan ərazilərin bərpasında da yaxından iştirak edəcək. pic.twitter.com/zug4EDk8Um