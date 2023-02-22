Посол: Надеюсь, британские компании будут активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий

Британские компании будут активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Британские компании будут активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд написал в Twitter.

"Очень рад видеть растущую роль британских брендов в Азербайджане. Сегодня с государственным министром Великобритании по европейскому региону Лео Докерти мы встретились с представителями недавно вошедшей на азербайджанский рынок британской компании JCBmachines. Надеюсь, что британские компании также будут активно участвовать в восстановлении возвращенных территорий", - говорится в публикации.