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Посол: Надеюсь, британские компании будут активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий

Посол: Надеюсь, британские компании будут активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий Британские компании будут активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.
Внешняя политика
22 февраля 2023 г. 14:42
Посол: Надеюсь, британские компании будут активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий

Британские компании будут активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд написал в Twitter.

"Очень рад видеть растущую роль британских брендов в Азербайджане. Сегодня с государственным министром Великобритании по европейскому региону Лео Докерти мы встретились с представителями недавно вошедшей на азербайджанский рынок британской компании JCBmachines. Надеюсь, что британские компании также будут активно участвовать в восстановлении возвращенных территорий", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоAmbassador: 'We hope British companies will be closely involved in restoration of liberated areas'
Версия на азербайджанском языке ФотоSəfir: "Ümid edirik ki, Britaniya şirkətləri azad olunan ərazilərin bərpasında da yaxından iştirak edəcək"

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