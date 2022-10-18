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Посол: Британия рядом с Азербайджаном с тех пор, как он восстановил свою независимость

Посол: Британия рядом с Азербайджаном с тех пор, как он восстановил свою независимость Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поздравил Азербайджанское государство и народ с 18 октября - Днем восстановления независимости.
Внешняя политика
18 октября 2022 г. 10:37
Посол: Британия рядом с Азербайджаном с тех пор, как он восстановил свою независимость
Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поздравил Азербайджанское государство и народ с 18 октября - Днем восстановления независимости.

Как сообщает Report, дипломат написал поздравление на своей странице в Twitter.

"Великобритания находится рядом с Азербайджаном с тех пор, как Азербайджан восстановил свою независимость 31 год назад. Эта прекрасная страна 70 лет пробыла в составе СССР. Несмотря на это, она сохранила свою культуру и ценности”, - подчеркнул Ф.Олд.

Дипломат отметил, что Азербайджан и Великобритания последние 30 лет сотрудничают в сферах культуры, экономики, окружающей среды и многих других: “Наше сотрудничество с каждым годом расширяется. Дружба между нашими странами и народами крепнет. Поздравляю весь азербайджанский народ с Днем восстановления независимости”.

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Версия на английском языке ВидеоAmbassador Auld: 'Britain has been with Azerbaijan since the day Azerbaijan regained its independence'
Версия на азербайджанском языке ВидеоSəfir: "Müstəqilliyini bərpa etdikdən bəri Britaniya Azərbaycanın yanındadır"

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