Посол: Британия рядом с Азербайджаном с тех пор, как он восстановил свою независимость

Посол: Британия рядом с Азербайджаном с тех пор, как он восстановил свою независимость

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поздравил Азербайджанское государство и народ с 18 октября - Днем восстановления независимости.

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Müstəqilliyin mübarək, Azərbaycan! pic.twitter.com/GoumI2pwc3 — FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) October 18, 2022 Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поздравил Азербайджанское государство и народ с 18 октября - Днем восстановления независимости. Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поздравил Азербайджанское государство и народ с 18 октября - Днем восстановления независимости. Как сообщает Report, дипломат написал поздравление на своей странице в Twitter. "Великобритания находится рядом с Азербайджаном с тех пор, как Азербайджан восстановил свою независимость 31 год назад. Эта прекрасная страна 70 лет пробыла в составе СССР. Несмотря на это, она сохранила свою культуру и ценности”, - подчеркнул Ф.Олд. Дипломат отметил, что Азербайджан и Великобритания последние 30 лет сотрудничают в сферах культуры, экономики, окружающей среды и многих других: “Наше сотрудничество с каждым годом расширяется. Дружба между нашими странами и народами крепнет. Поздравляю весь азербайджанский народ с Днем восстановления независимости”. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Видео Ambassador Auld: 'Britain has been with Azerbaijan since the day Azerbaijan regained its independence'