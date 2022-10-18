Посол: Британия рядом с Азербайджаном с тех пор, как он восстановил свою независимость
Посол: Британия рядом с Азербайджаном с тех пор, как он восстановил свою независимостьПосол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поздравил Азербайджанское государство и народ с 18 октября - Днем восстановления независимости.
Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поздравил Азербайджанское государство и народ с 18 октября - Днем восстановления независимости.
Как сообщает Report, дипломат написал поздравление на своей странице в Twitter.
"Великобритания находится рядом с Азербайджаном с тех пор, как Азербайджан восстановил свою независимость 31 год назад. Эта прекрасная страна 70 лет пробыла в составе СССР. Несмотря на это, она сохранила свою культуру и ценности”, - подчеркнул Ф.Олд.
Дипломат отметил, что Азербайджан и Великобритания последние 30 лет сотрудничают в сферах культуры, экономики, окружающей среды и многих других: “Наше сотрудничество с каждым годом расширяется. Дружба между нашими странами и народами крепнет. Поздравляю весь азербайджанский народ с Днем восстановления независимости”.