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Посол Великобритании поблагодарил президента Азербайджана

Посол Великобритании поблагодарил президента Азербайджана Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за посещение посольства, чтобы оставить запись в книге соболезнований.
Внешняя политика
14 сентября 2022 г. 12:06
Посол Великобритании поблагодарил президента Азербайджана

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за посещение посольства, чтобы оставить запись в книге соболезнований.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в Twitter-аккаунте.

"Выражаю признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что он посетил посольство, чтобы оставить запись в книге соболезнований в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Уважение и внимание, проявленные господином Президентом, имеют большое значение для развития отношений между нашими странами", - отметил дипломат.

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Версия на английском языке ФотоBritish Ambassador thanks President Aliyev
Версия на азербайджанском языке ФотоBritaniya səfiri Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib

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