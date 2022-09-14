Посол Великобритании поблагодарил президента Азербайджана

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за посещение посольства, чтобы оставить запись в книге соболезнований.

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за посещение посольства, чтобы оставить запись в книге соболезнований.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в Twitter-аккаунте.

"Выражаю признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что он посетил посольство, чтобы оставить запись в книге соболезнований в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Уважение и внимание, проявленные господином Президентом, имеют большое значение для развития отношений между нашими странами", - отметил дипломат.