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Посол Британии: Поддерживаем посреднические усилия между Арменией и Азербайджаном

Посол Британии: Поддерживаем посреднические усилия между Арменией и Азербайджаном Поддерживаем усилия США и Европейского союза по содействию подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.
Внешняя политика
22 мая 2023 г. 13:06
Посол Британии: Поддерживаем посреднические усилия между Арменией и Азербайджаном

Поддерживаем усилия США и Европейского союза по содействию подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд сказал в интервью BBC Azerbaijan.

По словам дипломата, выросла интенсивность переговоров между сторонами: "В такого рода переговорах важно сохранять доверие. Имеются подвижки в принятии решений по конкретным вопросам, требующим согласования. Мы оказываем большую поддержку посредническим усилиям".

Посол отметил, что устойчивый мир требует многолетних усилий: "Великобритания прилагает усилия, процесс разминирования освобожденных от оккупации территорий продолжается".

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Версия на английском языке British ambassador: UK supports mediation efforts between Armenia and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri: "Ermənistanla Azərbaycan arasında vasitəçilik səylərini dəstəkləyirik"

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