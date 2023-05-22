Посол Британии: Поддерживаем посреднические усилия между Арменией и Азербайджаном

Поддерживаем усилия США и Европейского союза по содействию подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Поддерживаем усилия США и Европейского союза по содействию подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд сказал в интервью BBC Azerbaijan.

По словам дипломата, выросла интенсивность переговоров между сторонами: "В такого рода переговорах важно сохранять доверие. Имеются подвижки в принятии решений по конкретным вопросам, требующим согласования. Мы оказываем большую поддержку посредническим усилиям".

Посол отметил, что устойчивый мир требует многолетних усилий: "Великобритания прилагает усилия, процесс разминирования освобожденных от оккупации территорий продолжается".