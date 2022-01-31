Посол Великобритании: Вынужденные переселенцы должны вернуться в свои края

"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов некоторое время назад на заседании ОБСЕ заявил, что мир и безопасность будут приоритетами для Азербайджана".

"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов некоторое время назад на заседании ОБСЕ заявил, что мир и безопасность будут приоритетами для Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп сказал на конференции "Роль женщин в постконфликтном восстановлении".

Дипломат отметил, что у правительства Азербайджана имеются большие планы в связи с восстановлением освобожденных территорий: "Вынужденные переселенцы должны вернуться в свои края. Сейчас страна на этапе восстановления. В процессе реконструкции и реформ не стоит забывать о гендерном вопросе".

Посол отметил, что предложение Азербайджана о нормализации отношений с Арменией, подписании мирного договора – важный шаг со стороны официального Баку.