Посол Бразилии: Решение о проведении CОР29 в Азербайджане имеет большое значение

Решение о проведении CОР29 в Азербайджане и CОР30 в Бразилии имеет большое значение.

Решение о проведении CОР29 в Азербайджане и CОР30 в Бразилии имеет большое значение.

Как сообщает Report, об этом посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес Да Круз заявил на презентации "Книги Азербайджана", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Две страны сыграют важную роль в достижении целей Рамочной конвенции ООН по изменению климата. В рамках СОР Азербайджан, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты внесут свой вклад в удержание глобального потепления в рамках 1,5 градуса", - отметил посол.