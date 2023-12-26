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Посол Бразилии: Решение о проведении CОР29 в Азербайджане имеет большое значение

Посол Бразилии: Решение о проведении CОР29 в Азербайджане имеет большое значение Решение о проведении CОР29 в Азербайджане и CОР30 в Бразилии имеет большое значение.
Внешняя политика
26 декабря 2023 г. 19:25
Посол Бразилии: Решение о проведении CОР29 в Азербайджане имеет большое значение

Решение о проведении CОР29 в Азербайджане и CОР30 в Бразилии имеет большое значение.

Как сообщает Report, об этом посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес Да Круз заявил на презентации "Книги Азербайджана", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Две страны сыграют важную роль в достижении целей Рамочной конвенции ООН по изменению климата. В рамках СОР Азербайджан, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты внесут свой вклад в удержание глобального потепления в рамках 1,5 градуса", - отметил посол.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "COP29-a Azərbaycanın, COP30-a isə Braziliyanın ev sahibliyi mühüm əhəmiyyət kəsb edir"

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