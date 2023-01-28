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Посол Бразилии: Мы солидарны с азербайджанским народом

Посол Бразилии: Мы солидарны с азербайджанским народом Правительство Бразилии выражает солидарность с правительством и народом Азербайджана, а также с семьей погибшего во время нападения на посольство в Тегеране.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 08:31
Посол Бразилии: Мы солидарны с азербайджанским народом

Правительство Бразилии выражает солидарность с правительством и народом Азербайджана, а также с семьей погибшего во время нападения на посольство в Тегеране.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилия в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Круз.

"Бразилия напоминает о принципе неприкосновенности дипломатических представительств и важности защиты их объектов в свете международного права. Мы выражаем солидарность с правительством и народом Азербайджана, а также с семьей погибшего", - подчеркнул посол.

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Версия на английском языке Envoy: Brazil stands in solidarity with people of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Braziliya səfiri: “Azərbaycan xalqı ilə həmrəyik”

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