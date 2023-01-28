Посол Бразилии: Мы солидарны с азербайджанским народом

Правительство Бразилии выражает солидарность с правительством и народом Азербайджана, а также с семьей погибшего во время нападения на посольство в Тегеране.

Правительство Бразилии выражает солидарность с правительством и народом Азербайджана, а также с семьей погибшего во время нападения на посольство в Тегеране.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилия в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Круз.

"Бразилия напоминает о принципе неприкосновенности дипломатических представительств и важности защиты их объектов в свете международного права. Мы выражаем солидарность с правительством и народом Азербайджана, а также с семьей погибшего", - подчеркнул посол.