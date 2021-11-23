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Посол: BP является важным партнером Азербайджана по декарбонизации

Посол: BP является важным партнером Азербайджана по декарбонизации Великобритания является крупнейшим инвестором в Азербайджане, свыше 500 британских компаний в настоящее время ведут бизнес в Азербайджане.
Внешняя политика
23 ноября 2021 г. 16:49
Посол: BP является важным партнером Азербайджана по декарбонизации

Великобритания является крупнейшим инвестором в Азербайджане, свыше 500 британских компаний в настоящее время ведут бизнес в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов в статье в журнале London Business Matters.

"В настоящее время мы также находимся в процессе создания Торгово-промышленной палаты Великобритании и Азербайджана с целью дальнейшего развития деловых связей и развития внутренней торговли и инвестиций",- сказал он.

Он отметил, что BP является важным партнером для Азербайджана в переходе на возобновляемые источники энергии. В феврале 2021 года был сделан первый шаг в этом направлении, когда компания подписала меморандум о взаимопонимании с министерством энергетики Азербайджана о сотрудничестве в оценке потенциала создания крупных безуглеродных и интегрированных систем в области энергетики и транспорта, включая возобновляемые источники энергии.

"Я считаю, что настало время для Азербайджана и Великобритании активизировать свои усилия по диверсификации партнерства. Готов работать со всеми заинтересованными сторонами в Великобритании, чтобы стимулировать этот процесс и способствовать ему",- добавил он.

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Версия на английском языке Ambassador: BP is Azerbaijan’s important partner on decarbonization

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