Посол Болгарии завершила дипмиссию в Азербайджане

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Болгарии в Азербайджане Майю Христову по случаю завершения дипломатической миссии в Азербайджане.

Как сообщили Report в МИД, во время встречи стороны выразили удовлетворение всесторонним развитием сотрудничества между двумя странами и взаимными визитами на высоком уровне.

Министр Эльмар Мамедъяров высоко оценил усилия посла Маи Христовой на пути развития дружбы и сотрудничества между нашими странами. По его словам, железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс открывает новые возможности для сотрудничества между двумя государствами.

Выразив признательность за поддержку, оказанную за период дипломатической деятельности, Мая Христова подчеркнула, что приложила все усилия для развития связей между Азербайджаном и Болгарией.

Министр Э.Мамедъяров пожелал дипломату успехов в дальнейшей деятельности.