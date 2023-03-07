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Посол Болгарии: Взаимное доверие и встречи высокого уровня - показатель нашего стратегического партнерства

Посол Болгарии: Взаимное доверие и встречи высокого уровня - показатель нашего стратегического партнерства Азербайджан является для Болгарии стратегическим партнером, взаимное доверие между нашими государствами и встречи высокого уровня являются показателем нашего стратегического партнерства.
Внешняя политика
7 марта 2023 г. 15:03
Посол Болгарии: Взаимное доверие и встречи высокого уровня - показатель нашего стратегического партнерства

Азербайджан является для Болгарии стратегическим партнером, взаимное доверие между нашими государствами и встречи высокого уровня являются показателем нашего стратегического партнерства.

Как сообщает Report, об этом новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в нашей стране Руслан Стоянов сказал на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым.

Посол подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Болгарией не только носят стратегический характер, но и являются дружескими. Руслан Стоянов коснулся важности ввода в эксплуатацию газового интерконнектора Греция-Болгария.

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Версия на английском языке Bulgarian ambassador: Mutual trust and high-level meetings are sign of our strategic partnership

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