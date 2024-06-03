Посол: Благодарны Азербайджану за помощь в восстановлении энергоинфраструктуры Украины

Благодарны руководству Азербайджана за гуманитарную помощь и поддержку в востановления энергетической инфранструктуры Украины.

Украина благодарна руководству Азербайджана за гуманитарную помощь и поддержку в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

Как сообщает Report, об этом новоназначенный посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев заявил в ходе первой пресс-конференции в Баку.

"Мы очень ценим эту поддержку, она нам крайне необходима и надеемся на расширение такого сотрудничества", - сказал дипломат.

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, в Украину была направлена гуманитарная помощь в виде электрооборудования для восстановления поврежденного энергоинфраструктуры.