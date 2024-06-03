О нас

Посол: Благодарны Азербайджану за помощь в восстановлении энергоинфраструктуры Украины

Посол: Благодарны Азербайджану за помощь в восстановлении энергоинфраструктуры Украины Благодарны руководству Азербайджана за гуманитарную помощь и поддержку в востановления энергетической инфранструктуры Украины.
Внешняя политика
3 июня 2024 г. 11:32
Посол: Благодарны Азербайджану за помощь в восстановлении энергоинфраструктуры Украины

Украина благодарна руководству Азербайджана за гуманитарную помощь и поддержку в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

Как сообщает Report, об этом новоназначенный посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев заявил в ходе первой пресс-конференции в Баку.

"Мы очень ценим эту поддержку, она нам крайне необходима и надеемся на расширение такого сотрудничества", - сказал дипломат.

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, в Украину была направлена гуманитарная помощь в виде электрооборудования для восстановления поврежденного энергоинфраструктуры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Səfir: Ukraynanın bərpasında göstərdiyi yardımlara görə Azərbaycana minnətdarıq

Самое читаемое

Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
28 мая 2024 г. 00:00
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
Президент и первая леди приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии ТЦ Crescent Mall в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в презентации проекта "Crescent Bay" и открытии ТЦ "Crescent Mall" в Баку
27 мая 2024 г. 18:26
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
31 мая 2024 г. 11:23
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
В бакинском дачном массиве отключат воду
В бакинском дачном массиве отключат воду
28 мая 2024 г. 15:05
Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд
Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд
29 мая 2024 г. 05:11
Началась регистрация волонтеров на COP29
Началась регистрация волонтеров на COP29
29 мая 2024 г. 11:39
На бакинском бульваре украдены железные решетки 43 канализационных люков
ФотоНа бакинском бульваре украдены железные решетки 43 канализационных люков
29 мая 2024 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi