Посол: Безвизовый режим между Азербайджаном и ОАЭ способствует увеличению туристических визитов

Безвизовый режим между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) способствует увеличению взаимных туристических визитов.

Безвизовый режим между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) способствует увеличению взаимных туристических визитов.

Об этом в интервью Report сказал Чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в Азербайджане Мухаммед Мурад Аль Булуши.

По его словам, существует несколько факторов, положительно влияющих на сотрудничество в сфере туризма, таких как культура, традиции и гостеприимство.

"Наша цель - сделать посещения легкими для туристов, и объявленный безвизовый режим способствует увеличению взаимных визитов. Как посол, я встречаюсь с представителями регулирующих органов по туризму Азербайджана и обсуждаю инициативы по расширению отношений для дальнейшего увеличения количества взаимных туристических визитов между двумя странами. Эти усилия подчеркивают нашу приверженность развитию двусторонних отношений в этом секторе", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.