Посол Бельгии выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL

Посол Королевства Бельгии в Баку Жюльен де Фрепон (Julien de Fraipont) выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане.

Посол Королевства Бельгии в Баку Жюльен де Фрепон (Julien de Fraipont) выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане.

Как сообщает Report, об этом он написал в "X".

"Новость об авиакатастрофе в Казахстане шокировала и опечалила меня. Мы солидарны с семьями погибших", - отметил дипломат.

Напомним, что вблизи города Актау потерпел крушение самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный. Согласно информации, из 67 человек, находившихся на борту, включая членов экипажа, 32 выжили при крушении.