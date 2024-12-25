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Посол Бельгии выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL

Посол Бельгии выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL Посол Королевства Бельгии в Баку Жюльен де Фрепон (Julien de Fraipont) выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане.
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 14:41
Посол Бельгии выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL

Посол Королевства Бельгии в Баку Жюльен де Фрепон (Julien de Fraipont) выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане.

Как сообщает Report, об этом он написал в "X".

"Новость об авиакатастрофе в Казахстане шокировала и опечалила меня. Мы солидарны с семьями погибших", - отметил дипломат.

Напомним, что вблизи города Актау потерпел крушение самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный. Согласно информации, из 67 человек, находившихся на борту, включая членов экипажа, 32 выжили при крушении.

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Версия на английском языке Belgian ambassador expresses condolences to Azerbaijan over airplane crash
Версия на азербайджанском языке Belçika səfiri AZAL-a məxsus təyyarənin qəzaya uğraması ilə bağlı Azərbaycana başsağlığı verib

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