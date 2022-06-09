Посол Бельгии в Азербайджане находится с визитом в Гяндже

Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Бельгия в Азербайджане Мишель Питерсман находится с визитом в Гяндже.

Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Бельгия в Азербайджане Мишель Питерсман находится с визитом в Гяндже.

Как сообщает западное бюро Report, в рамках визита посол встретился с главой исполнительной власти города Ниязи Байрамовым.

Мишель Питерсман подчеркнул, что Бельгия и Азербайджан приложат все усилия для развития двусторонних связей, укрепления дальнейшего сотрудничества и дружбы.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сферах технологий, сельского хозяйства, образования, культуры и пр.

Отметим, что в рамках визита посол посетит ряд высших учебных заведений и промышленных предприятий Гянджи.