Посол Бельгии в Азербайджане находится с визитом в Гяндже

Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Бельгия в Азербайджане Мишель Питерсман находится с визитом в Гяндже.
Как сообщает западное бюро Report, в рамках визита посол встретился с главой исполнительной власти города Ниязи Байрамовым.
Мишель Питерсман подчеркнул, что Бельгия и Азербайджан приложат все усилия для развития двусторонних связей, укрепления дальнейшего сотрудничества и дружбы.
На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сферах технологий, сельского хозяйства, образования, культуры и пр.
Отметим, что в рамках визита посол посетит ряд высших учебных заведений и промышленных предприятий Гянджи.