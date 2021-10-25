Посол: Бельгийские компании заинтересованы в участии в проектах по восстановлению Карабаха

Интервью Report с послом Бельгии в Азербайджане Мишелем Питермансом

Интервью Report с послом Бельгии в Азербайджане Мишелем Питермансом

- Каковы приоритетные сферы сотрудничества между Бельгией и Азербайджаном?

-Бельгия и Азербайджан поддерживают устойчивые официальные контакты на различных уровнях. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим бельгийским коллегой, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Софи Вильмес в декабре 2020 года. Также, как правило, каждые два года проводятся политические консультации на уровне замминистров. Последние консультации состоялись в Баку в мае 2018 года. К сожалению, пандемия ограничила возможность организации очных встреч, но я надеюсь, что мы сможем в ближайшее время спланировать следующие консультации. С момента моего прибытия в Баку в августе 2021 года я также отмечаю активизацию парламентского диалога - состоялась встреча между спикерами обеих палат парламента Бельгии г-жой Элиан Тилье (Палата представителей) и г-жой Стефани Д'Оз (Сенат) с их азербайджанской коллегой г-жой Сахибой Гафаровой. 1 октября в Брюсселе также прошла встреча председателей межпарламентской группы дружбы Бельгии и Азербайджана.

Бельгия также придает большое значение своему членству в Европейском союзе. Как вы знаете, в Брюсселе находятся Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий. Наше посольство работает в тесной координации с представительством ЕС в Баку, в духе того, что мы называем “командой Европы”. Я хотел бы подчеркнуть тот факт, что рамки сотрудничества между государствами-членами ЕС и Азербайджаном в значительной степени определяются законодательством и политикой ЕС, такими как Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном и программой Восточное партнерство. В настоящее время ведутся переговоры по новому, более амбициозному двустороннему соглашению между ЕС и Азербайджаном, и мы надеемся, что их удастся завершить в ближайшие месяцы.

Роль посольства также заключается в продвижении и облегчении контактов между людьми. Бельгийские университеты стремятся привлечь азербайджанских студентов, желающих обучаться за рубежом. Помимо высокого качества образования, учеба в Бельгии дает возможность познакомиться с людьми из различных культурных слоев. Кроме того, стоимость обучения является доступной. Посольство поддерживает связь с бывшими студентами наших университетов и создало сеть выпускников, которая в настоящее время насчитывает около 60 человек. Я планирую провести прием для нашей сети выпускников в декабре, если ситуация с СOVID-19 позволит. Также хорошо налажено сотрудничество между Университетом АДА и различными бельгийскими институтами.

Наше сотрудничество также охватывает сферу культуры. Мы надеемся, что сможем организовать культурные мероприятия в следующем году, чтобы отпраздновать 30-летие наших двусторонних отношений. В этом году я планирую показать бельгийский комедийный фильм в сотрудничестве с “Франкофонами Баку”, позаимствованный у Wallonie Bruxelles International - одного из наших региональных департаментов культуры. Фильм будет показан на языке оригинала, но с азербайджанскими субтитрами.

Бельгийские компании работают в Азербайджане в разных отраслях. Например, строительная компания Besix построила штаб-квартиру SOFAZ. Солнечная электростанция мощностью 20 мегаватт в Нахчыване, открытая в ноябре 2015 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, была установлена бельгийской компанией Soltech.

Порт Антверпена и порт Баку, который я посетил на прошлой неделе, связаны меморандумом о взаимопонимании, подписанным в 2016 году и продленным в 2021 году. В этих рамках организуются курсы и тренинги. Являясь одним из ведущих морских портов мира, Антверпен обладает обширными знаниями и опытом в области управления портами и улучшения экологической обстановки, которым готов делиться.

Есть и другие примеры экономического сотрудничества, иногда в очень специфических секторах.

Торговая миссия, организованная нашими торговыми представителями в Стамбуле, запланирована на следующий год. Бельгийским компаниям есть что предложить в области энергетики, включая возобновляемые источники энергии, окружающую среду, здравоохранение, логистику, сельское хозяйство, очистку воды, новые технологии и т.д.

-Как ранее заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, участие бельгийских компаний в тендерах Азербайджана по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) создаст новые возможности для сотрудничества. Как посольство способствует реализации этой возможности?

-Как небольшое посольство, наша роль заключается в том, чтобы собрать как можно больше информации о правовой базе, инвестиционном климате и правилах торговли, то есть обо всех элементах, которые так или иначе влияют на иностранный бизнес в Азербайджане. Мы очень благодарны за все элементы, представленные в этом отношении, в том числе за информацию о тендерах, открытых для иностранных компаний. Это справедливо как для энергетического сектора, так и для других секторов.

Мы также должны помочь нашим компаниям, особенно МСП, определить рыночные возможности в Азербайджане.

-Бельгийская компания Fluxys владеет 19 процентами акций в Трансадриатическом трубопроводе (TAP), который является европейским участком Южного газового коридора. Как, по Вашему мнению, запуск Южного газового коридора повлиял на энергетическое сотрудничество между двумя странами?

-Несмотря на то, что газ из Южного газового коридора не поступает напрямую в Бельгию, этот газовый коридор имеет большое значение для экспорта газа из Азербайджана (и, возможно, в будущем, Туркменистана) в Европу.

Этот коридор будет влиять на рынок газа и его цены, которые сейчас очень высоки. Конечно, Бельгия заинтересована в этом проекте.

-Можем ли мы ожидать участия бельгийских компаний в процессе восстановления Карабаха?

-Мы уже получили положительные сигналы от ряда бельгийских компаний. Ключевым элементом является информация. Как только бельгийские компании узнают о потребностях, они, безусловно, заинтересуются.

Одним из препятствий на пути восстановления является наличие мин и других неразорвавшихся боеприпасов. Бельгия является твердым сторонником деятельности, связанной с разминированием. Будучи первой страной, запретившей противопехотные мины в 1996 году, она сыграла новаторскую роль в борьбе за запрещение этого оружия и внесла значительный вклад в принятие Конвенции о запрещении противопехотных мин в 1997 году. Люди больше всего страдают от этого вида оружия. Они все еще рискуют быть ранеными или убитыми еще долгое время после окончания конфликта. Будучи участником совещаний Оттавской конвенции в период 2006-2009 годов, я встречался с жертвами этого оружия в разных местах мира. Я восхищался их мужеством. Я очень надеюсь, что это оружие больше не будет использоваться: оно невидимо и может смещаться в результате сильного дождя или других природных явлений. В результате очень трудно понять, где они на самом деле находятся.

- Каковы ваши приоритеты в качестве нового посла Бельгии в Азербайджане? Какие шаги намерены предпринять?

- Моя миссия как посла многогранна, но в центре ее я бы назвал “человеческий фактор”. Нужно встречаться с людьми, развивать межличностные отношения. Как посол Бельгии, я служу интересам своей страны, и, как посол в Азербайджане, я также стараюсь быть полезным стране, в которой я живу, определяя вопросы, представляющие взаимный интерес.