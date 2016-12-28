Посол: Военное сотрудничество Азербайджана и Беларуси не направлено против третьих стран

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "Уходящий год был непростым на мировой арене, что также сказалось и на торговых отношениях между Азербайджаном и Беларусью".

Как сообщает Report, об этом на брифинге по итогам года заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

Он отметил, что главы двух государств в центре внимания всегда ставили экономику: "В связи с мировым экономическим кризисом, за 10 месяцев наш товарооборот составил около 104 млн долларов. Это снижение более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Надеюсь, что все-таки, по итогам 12 месяцев, уровень товарооборота вырастет. В то же время мы приветствуем рост экспорта из Азербайджана в Беларусь, который вырос в 3,7 раза. Между странами были осуществлены операции по импорту-экспорту более 300 наименований товаров, из которых 80 наименований - новые".

При этом, Г.Ахрамович отметил рост политических связей между двумя государствами за прошедший год.

Г.Ахрамович также отметил экономические реформы, проводимые в Азербайджане. Он сказал, что Беларусь приветствует меры по диверсификации экономики, в частности, развитие ненефтяных сфер экономики: "Беларусь, как страна, имеющая почти то же население как Азербайджан, может накормить до 60 млн людей. Мы стремимся передать нашим друзьям из Азербайджана наш опыт в сфере сельского хозяйства".

Посол подчеркнул, что обе страны по прежнему уделяют большое внимание развитию промышленной составляющей двусторонних связей. В этой связи, дипломат отметил развитие и наращивание мощностей Гянджинского автомобильного завода: "С 2007 года завод выпустил 8 тыс. тракторов, 3,5 тыс. автоприцепов МАЗ. Завод уже поставлял свою продукцию в Грузию. Ведутся наработки по поставкам продукции завода в ряд других стран. Также наращивается производство белорусских автобусов. Надеюсь, что скоро хорошо знакомые нам белорусские автобусы будут ездить и по улицам городов Азербайджана".

На брифинге посол также отметил развитие сотрудничества в области медицины, высоких технологий, телекоммуникаций, туризма. Посол рассказал об успехах Беларуси в этих областях и выразил готовность страны поделиться опытом в этих сферах с Азербайджаном.

Говоря о военном сотрудничестве, Г.Ахрамович подчеркнул, что оно не направлено против третьих стран, а направлено лишь на развитие военного потенциала Беларуси и Азербайджана.