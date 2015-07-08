Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В связи с завершением дипломатической миссии состоялась встреча посла Беларуси в Азербайджане Николая Пацкевича с премьер-министром страны Артуром Раси-заде.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение посольства Беларуси в Азербайджане, в ходе встречи обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализация совместных проектов в промышленной сфере, а также другие актуальные вопросы взаимодействия между Беларусью и Азербайджаном.

Стороны отметили необходимость продолжения совместной работы по реализации ранее достигнутых договоренностей в торгово-экономической сфере.