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    Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью

    Посол Беларуси провел встречу с премьер-министром Азербайджана

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В связи с завершением дипломатической миссии состоялась встреча посла Беларуси в Азербайджане Николая Пацкевича с премьер-министром страны Артуром Раси-заде.

    Как сообщает Report со ссылкой на сообщение посольства Беларуси в Азербайджане, в ходе встречи обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализация совместных проектов в промышленной сфере, а также другие актуальные вопросы взаимодействия между Беларусью и Азербайджаном.

    Стороны отметили необходимость продолжения совместной работы по реализации ранее достигнутых договоренностей в торгово-экономической сфере.

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