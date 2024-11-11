Посол Беларуси: Товарооборот с Азербайджаном в 2024 году превысит $500 млн

Азербайджан и Беларусь по объему товарооборота уверенно преодолеют планку в 500 млн долларов, что значительно выше показателя прошлого года.

Азербайджан и Беларусь по объему товарооборота уверенно преодолеют планку в 500 млн долларов США, что значительно выше показателя прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков.

По его словам, за период после майского госвизита президента Александра Лукашенко в Азербайджан шла активная проработка по всем достигнутым договоренностям.

"Где-то подвижки очень серьезные, где-то в стадии проработки. Тем не менее по всем 12 направлениям есть хорошее продвижение и будет хороший результат. Теперь же главы государств имеют возможность сверить часы по вопросам развития сотрудничества", - заявил он.

Равков также отметил, что ранее была поставлена цель довести объем двусторонней торговли в течение ближайших двух лет до 1 млрд долларов.

"Ожидается, что в торговле товарами и услугами стороны уже по итогам текущего года уверенно преодолеют планку в $500 млн, что значительно выше объемов прошлого года", - подчеркнул посол.