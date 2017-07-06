Посол: Мы не можем оставаться равнодушными к тому, что в XXI веке продолжаются конфликты, приводящие к гибели невинных женщин и детей

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В Баку отметили национальный праздник Беларуси - День независимости.

Как сообщает Report, мероприятие началось с исполнения гимнов Азербайджана и Беларуси.

Выступивший затем посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович сказал, что сегодняшняя Беларусь ведет многовекторную, мирную внешнюю политику, которая заключается в уважении к другим странам и решении всех существующих конфликтов мирным путем: "Мы не можем оставаться равнодушными к тому, что в XXI веке продолжаются конфликты, которые приводят к гибели невинных женщин и детей. Как посол страны-члена Минской группы ОБСЕ, я выражаю соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью людей в селе Алханлы Физулинского района".

Далее в своей речи Г.Ахрамович сказал, что Беларусь высоко ценит сотрудничество с Азербайджаном, основывающееся на взаимном уважении и доверии: "В этом есть заслуга наших лидеров. Рассматривая Азербайджан в качестве надёжного стратегического партнера, мы готовы оказать любую политическую поддержку братскому Азербайджану".

В свою очередь, первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов от имени правительства Азербайджана поздравил посла и белорусский народ с национальным праздником, пожелал Беларуси процветания и развития.

Говоря об экономическом сотрудничестве, Я.Эйюбов сказал, что товарооборот между двумя странами за первые 4 месяца этого года вырос на 2.6%: "Мы также благодарны Беларуси за то, что она выделила территорию в центре Минска, где сегодня находится торговый дом Азербайджана".

Зампремьера в конце подчеркнул, что Беларусь для Азербайджана является не только братской страной, но и надежным партнером.

"Это страна, которой можно гордиться, и на которую мы всегда можем надеяться", - сказал Я.Эйюбов.