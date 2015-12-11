Посол Беларуси: Гейдар Алиев является примером беззаветного служения своему государству и народу

Баку. 11 декабря.REPORT.AZ/ "Гейдар Алиев был великим человеком, который навсегда останется в памяти наших народов" .

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович после посещения Аллеи почетного захоронения.

По словам посла, Г. Алиев "был для наших народов и Азербайджана примером беззаветного служения своему государству и народу".

Г. Ахрамович добавил, что о нем всегда очень тепло вспоминает президент Беларуси Александр Лукашенко.



"Мы видим то, что знамя азербайджанского государства попало в надежные руки. Ильхам Гейдарович надежно ведет этот корабль в нынешнем неспокойном море. Мы надеемся, что Азербайджан ждет надежное будущее", -добавил посол.

Отметим, 12 декабря исполнится 12 лет со дня смерти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.