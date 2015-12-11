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    Посол Беларуси: Гейдар Алиев является примером беззаветного служения своему государству и народу

    Гейдар Алиев был великим человеком, который навсегда останется в памяти наших народов

    Баку. 11 декабря.REPORT.AZ/ "Гейдар Алиев был великим человеком, который навсегда останется в памяти наших народов" .

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович после посещения Аллеи почетного захоронения.

    По словам посла, Г. Алиев "был для наших народов и Азербайджана примером беззаветного служения своему государству и народу". 

    Г. Ахрамович добавил, что о нем  всегда очень тепло вспоминает президент Беларуси Александр Лукашенко.

    "Мы видим то, что знамя азербайджанского государства попало в надежные руки. Ильхам Гейдарович надежно ведет этот корабль в нынешнем неспокойном море. Мы надеемся, что Азербайджан ждет надежное будущее", -добавил посол. 

    Отметим, 12 декабря исполнится 12 лет со дня смерти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. 

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