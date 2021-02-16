Посол: Беларусь всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана

"Беларусь всегда во всем последовательно поддерживала суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики. Мы с глубоким воодушевлением восприняли весть о том, что заключено перемирие и возвращены исконно азербайджанские земли в состав Азербайджана".
Как сообщает Report, об этом новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Азербайджане Андрей Равков сказал 16 февраля в ходе приема его верительных грамот президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Уважаемый господин президент, Вы абсолютно правильно сказали, что дружба между руководителями государств и контакты на высшем уровне являются таким залогом развития, укрепления взаимосвязи. Беларусь тоже в этом заинтересована", - отметил посол.