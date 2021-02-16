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Посол: Беларусь всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана

Посол: Беларусь всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана Мы с глубоким воодушевлением восприняли весть о том, что заключено перемирие
Внешняя политика
16 февраля 2021 г. 14:52
Посол: Беларусь всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана

"Беларусь всегда во всем последовательно поддерживала суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики. Мы с глубоким воодушевлением восприняли весть о том, что заключено перемирие и возвращены исконно азербайджанские земли в состав Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Азербайджане Андрей Равков сказал 16 февраля в ходе приема его верительных грамот президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Уважаемый господин президент, Вы абсолютно правильно сказали, что дружба между руководителями государств и контакты на высшем уровне являются таким залогом развития, укрепления взаимосвязи. Беларусь тоже в этом заинтересована", - отметил посол.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Belarus Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü həmişə dəstəkləyib”

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