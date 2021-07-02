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Посол: Беларусь и Азербайджан связывают общие интересы по широкому спектру вопросов

Посол: Беларусь и Азербайджан связывают общие интересы по широкому спектру вопросов “За 28 лет дипломатических отношений, очередную годовщину которых мы отметили 11 июня, сформированы крепкие традиции белорусско-азербайджанского партнерства – дружба, уважение и взаимопонимание, ставшие прочным фундаментом взаимоотношений между странами”.
Внешняя политика
2 июля 2021 г. 09:34
Посол: Беларусь и Азербайджан связывают общие интересы по широкому спектру вопросов
Андрей Равков

“За 28 лет дипломатических отношений, очередную годовщину которых мы отметили 11 июня, сформированы крепкие традиции белорусско-азербайджанского партнерства – дружба, уважение и взаимопонимание, ставшие прочным фундаментом взаимоотношений между странами”.

Как передает Report, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков в статье, посвященной Дню Независимости Республики Беларусь и двусторонним отношениям с Азербайджаном.

По словам дипломата, в основе конструктивного диалога между Беларусью и Азербайджаном, и динамичного развития сотрудничества по всем направлениям лежат высокая степень взаимопонимания и доверия президентов двух стран.

Он отметил, что Беларусь и Азербайджан связывают общие интересы по широкому спектру вопросов: “У двух стран много схожих черт – от межрелигиозной и межнациональной толерантности обществ до стремления к динамичному развитию суверенных и независимых государств, построению социально ориентированных экономик, обеспечению высоких темпов экономического роста”.

“Все это нас объединяет и пробуждает у сторон созидательный интерес к интенсивному налаживанию диалога, переводу двустороннего сотрудничества на долговременную основу”, - добавил А.Равков.

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Версия на английском языке Ambassador: Belarus, Azerbaijan share common interests on wide range of issues
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Belarus və Azərbaycan mühüm məsələlər üzrə ümumi maraqlara malikdir"

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