Посол: Бельгия поддерживает и придает большое значение укреплению партнерства между ЕС и Азербайджаном

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Баку по случаю национального дня Бельгии - Дня независимости и 25-летия установления дипломатических отношений с Азербайджаном был организован официальный прием.

Как сообщает Report, вначале на мероприятии прозвучали гимны двух стран.

Выступивший на приеме посол Бельгии в Азербайджане Берт Скуфс сказал, что за последние годы отношения между двумя странами развиваются успешно и выразил благодарность всем, кто старался во имя развития этих связей.

Отметив, что Брюссель является столицей Евросоюза, он подчеркнул, что Бельгия поддерживает и придает большое значение укреплению партнерства между ЕС и Азербайджаном.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД Азербайджана Фахраддин Гурбанов от имени правительства Азербайджана поздравил посла и народ Бельгии. Он отметил, что Азербайджан придает большое значение укреплению связей с ЕС, его институтами и странами-членами. Он также напомнил о совершенных между странами визитах и подчеркнул их значение.

В конце гостям были предложены блюда бельгийской кухни.