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    Посол: Бельгия поддерживает и придает большое значение укреплению партнерства между ЕС и Азербайджаном

    В Баку отметили День независимости Бельгии

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Баку по случаю национального дня Бельгии - Дня независимости и 25-летия установления дипломатических отношений с Азербайджаном был организован официальный прием.

    Как сообщает Report, вначале на мероприятии прозвучали гимны двух стран.

    Выступивший на приеме посол Бельгии в Азербайджане Берт Скуфс сказал, что за последние годы отношения между двумя странами развиваются успешно и выразил благодарность всем, кто старался во имя развития этих связей.

    Отметив, что Брюссель является столицей Евросоюза, он подчеркнул, что Бельгия поддерживает и придает большое значение укреплению партнерства между ЕС и Азербайджаном.

    В свою очередь, посол по особым поручениям МИД Азербайджана Фахраддин Гурбанов от имени правительства Азербайджана поздравил посла и народ Бельгии. Он отметил, что Азербайджан придает большое значение укреплению связей с ЕС, его институтами и странами-членами. Он также напомнил о совершенных между странами визитах и подчеркнул их значение. 

    В конце гостям были предложены блюда бельгийской кухни. 

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