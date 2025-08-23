Посол Бангладеш: Азиатские страны высоко ценят инициативы Ильхама Алиева

Инициативы президента Азербайджана Ильхамом Алиевым высоко оцениваются и в странах Азии.

Инициативы президента Азербайджана Ильхама Алиева получают высокую оценку в странах Азии.

Об этом сказал турецкому бюро Report посол Бангладеш в Азербайджане, Турции, Грузии и Туркменистане с резиденцией в Анкаре Аманул Хак.

Подчеркнув, что Азербайджан проводит оптимальную политику в отношении азиатских стран, посол отметил, что лично наблюдал это во время мероприятий в рамках Бакинской климатической конференции COP29.

"Политика Азербайджана в отношении азиатских стран расширяется день ото дня. Инициативы, выдвинутые президентом Ильхамом Алиевым в этом направлении, очень позитивно воспринимаются государствами континента", – подчеркнул дипломат.

В заключение дипломат отметил, что отношения между Бангладеш и Азербайджаном достигли высокого уровня, и выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних связей.