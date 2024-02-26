Посол Бангладеш: Азербайджан будет успешно председательствовать в АПА

Азербайджан будет успешно председательствовать в Азиатской парламентской ассамблее (АПА).
Об этом сказал анкарскому бюро Report посол Бангладеш в Турции Аманул Хаг.
Дипломат отметил, что председательство в АПА является непростой задачей в нынешней сложной геополитической ситуации. Однако, учитывая репутацию Азербайджана на мировой арене, уверен, что страна успешно справится с этой задачей, сказал он.
"Недавняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в Германии еще больше укрепила двусторонние связи", - сказал Хаг.
По его словам, Бангладеш окажет всевозможную поддержку Азербайджану в ходе председательства в АПА.