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Посол Бангладеш: Азербайджан будет успешно председательствовать в АПА

Посол Бангладеш: Азербайджан будет успешно председательствовать в АПА Азербайджан будет успешно председательствовать в Азиатской парламентской ассамблее (АПА).
Внешняя политика
26 февраля 2024 г. 09:46
Посол Бангладеш: Азербайджан будет успешно председательствовать в АПА

Азербайджан будет успешно председательствовать в Азиатской парламентской ассамблее (АПА).

Об этом сказал анкарскому бюро Report посол Бангладеш в Турции Аманул Хаг.

Дипломат отметил, что председательство в АПА является непростой задачей в нынешней сложной геополитической ситуации. Однако, учитывая репутацию Азербайджана на мировой арене, уверен, что страна успешно справится с этой задачей, сказал он.

"Недавняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в Германии еще больше укрепила двусторонние связи", - сказал Хаг.

По его словам, Бангладеш окажет всевозможную поддержку Азербайджану в ходе председательства в АПА.

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Версия на английском языке Ambassador of Bangladesh: Azerbaijan will successfully chair Asian Parliamentary Assembly
Версия на азербайджанском языке Banqladeş səfiri: “Azərbaycan Asiya Parlament Assambleyasına sədrliyi uğurla icra edəcək”

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