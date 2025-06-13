Посол: Баку и Вена нацелены на укрепление межпарламентского сотрудничества

Посол: Баку и Вена нацелены на укрепление межпарламентского сотрудничества

Азербайджан и Австрия нацелены на укрепление межпарламентского сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садигбейли на своей странице в соцсети Х.

По словам азербайджанского дипломата, он провел встречу с председателем недавно созданной Межпарламентской группы дружбы Австрия-Турция-Азербайджан Вольфгангом Герстлем.

"Мы провели содержательную и конструктивную беседу о путях укрепления парламентского сотрудничества между Азербайджаном и Австрией, которое играет важную роль в развитии наших дружественных двусторонних отношений", - отметил дипломат.