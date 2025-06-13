О нас

Посол: Баку и Вена нацелены на укрепление межпарламентского сотрудничества

Посол: Баку и Вена нацелены на укрепление межпарламентского сотрудничества Посол: Баку и Вена нацелены на укрепление межпарламентского сотрудничества
Внешняя политика
13 июня 2025 г. 17:15
Посол: Баку и Вена нацелены на укрепление межпарламентского сотрудничества

Азербайджан и Австрия нацелены на укрепление межпарламентского сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садигбейли на своей странице в соцсети Х.

По словам азербайджанского дипломата, он провел встречу с председателем недавно созданной Межпарламентской группы дружбы Австрия-Турция-Азербайджан Вольфгангом Герстлем.

"Мы провели содержательную и конструктивную беседу о путях укрепления парламентского сотрудничества между Азербайджаном и Австрией, которое играет важную роль в развитии наших дружественных двусторонних отношений", - отметил дипломат.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ambassador: Baku and Vienna intend to strengthen inter-parliamentary cooperation
Версия на азербайджанском языке Səfir: Bakı və Vyana parlamentlərarası əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir

Экслюзивные новости

Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
13 июня 2025 г. 15:27
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
12 июня 2025 г. 17:49
Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта
Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта
12 июня 2025 г. 14:23
Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
12 июня 2025 г. 12:47
Глава PMI: Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке
Глава PMI: "Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке"
12 июня 2025 г. 10:33
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
11 июня 2025 г. 20:26
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
11 июня 2025 г. 19:00
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
Генсек: Зангезурский маршрут может разгрузить перегруженные участки ТРАСЕКА- ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Зангезурский маршрут может разгрузить перегруженные участки ТРАСЕКА- ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2025 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi