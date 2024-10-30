Посол: Баку и Рига ведут подготовку к заседанию межправительственной комиссии в 2025 году

Азербайджан и Латвия ведут подготовительную работу по организации очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое, предположительно, состоится в Баку в первой половине 2025 го

Азербайджан и Латвия ведут подготовительную работу по организации очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое, предположительно, состоится в Баку в первой половине 2025 года.

Об этом Report заявил посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя.

"Межправительственная комиссия является одним из важных инструментов обсуждения межгосударственных отношений, в основном, экономических, транспорта, логистики, бизнеса", - сказал посол.

Дипломат подчеркнул, что 15 ноября на полях COP29 в Баку планируется встреча сопредседателей межправительственной комиссии. "В Баку приедет министр сельского хозяйства Латвии и он проведет встречу с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана. Мы работаем над тем, чтобы очередное заседание комиссии состоялось в первой половине следующего года. Вероятно, заседание пройдет в Баку", - отметил он.

Посол добавил, что в рамках комиссии планируется обсуждение широкого круга вопросов, поэтому встреча министров в ноябре имеет важное значение.

Отметим, что 8-ое заседание межправительственной комиссии состоялось 20 мая 2022 года в Риге. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экологии и природных ресурсов.