Первое заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Вьетнам пройдет в октябре

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана во Вьетнаме Анар Иманов в ходе встречи с главой вьетнамского государства Тран Дай Куангом в Ханое обсудил вопросы организации первого заседания межправительственной комиссии по развитию экономики, торговли и научно-технического сотрудничества Азербайджан-Вьетнам, сообщает Report со ссылкой на вьетнамские СМИ.

По словам президента, комиссия является важным механизмом по углублению двусторонних связей между странами.

Говоря о богатых природных ресурсах и прогрессе в ряде индустрий, в частности в сфере нефти и газа, вьетнамский президент попросил Азербайджан создать благоприятные условия для помощи Национальной нефтяной и газовой группе Вьетнама в участии в разработках нефти и газа и различных проектах в стране.

Т.Д.Куанг предложил, чтобы стороны рассмотрели проект и подписали соглашение по организации обучения и проведению тренингов для более тесных отношений в этой сфере.

В свою очередь посол подчеркнул, что вьетнамцы, которые учатся и работают в Азербайджане, играют важную роль в консолидации традиционных отношений между двумя странами.

По его словам, необходимо в полной мере задействовать потенциал экономического и торгового сотрудничества. А.Иманов подчеркнул, что Азербайджан хотел бы открытия посольства Вьетнама в Баку с целью содействия в развитии двусторонних отношений в экономике, торговле, культуре и туризме.

Азербайджанский дипломат отметил, что первое заседание межправительственной комиссии в октябре откроет новые возможности для сотрудничества обеим сторонам.