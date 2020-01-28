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Посол Азербайджана в Кыргызстане посетил Национальную библиотеку

​Посол Азербайджана в Кыргызстане посетил Национальную библиотеку
© akipress.com

Посол Азербайджана в Кыргызстане Хидаят Оруджев посетил Национальную библиотеку Кыргызстана имени Аликула Осмонова, сообщает Report со ссылкой на информацию библиотеки.

В ходе беседы с директором библиотеки Жылдыз Бакашовой было отмечено, что посольство Азербайджана планирует провести в этом году в библиотеке ряд мероприятий по пропаганде культуры Азербайджана и обмену опытом по библиотечно-информационной деятельности с крупнейшими библиотеками Азербайджана.

Директор выразила надежду, что сотрудничество по проведению и реализации совместных мероприятий и проектов будет продолжено и в дальнейшем.

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