Посол Азербайджана: Составляются списки для возвращения граждан из РФ

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы рассказал, что страна делает для того, чтобы вернуть граждан из России из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Report cо ссылкой на телеканал "МИР 24".

"С первых дней вот этой ситуации в посольстве была введена горячая линия, которая работает семь дней в неделю круглосуточно, чтобы граждане могли звонить и обращаться. Мы сейчас составляем списки граждан Азербайджана, находящихся в России, чтобы, как только будет какая-то возможность на границе, пропустить, потому что неуправляемый поток трудно переводить через границу", – отметил дипломат.

Ранее было заявлено, что временно находящиеся на территории России и желающие вернуться в Азербайджан граждане при регистрации на сайте www.evegedirem.info встанут в электронную очередь и таким образом им будет оказана помощь в возвращении на родину.

Процесс регистрация начался с 18 апреля и продолжится до 00:00 23 апреля.

В соответствии с порядком регистрации на портале будут назначены даты возвращения граждан в Азербайджан, а также урегулированы вопросы в обеспечении их пропуска в установленном количестве на погранично-пропускных пунктах.

Каждый вернувшийся гражданин будет размещен на карантине.