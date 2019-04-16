​Посол Азербайджана: Мы все скорбим вместе с французским народом

"Собор Нотр-Дам-де-Пари – сердце Парижа, Франции. Но на самом деле принадлежит всем людям, любящим красоту, доброту, всему человечеству".

Как сообщает западноевропейское бюро Report, этими мыслями поделился посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

"Поэтому независимо от того верующие или нет, мы все скорбим вместе с парижанами, французским народом".

Напомним, что вчера произошел пожар в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Обрушился шпиль собора, сгорели дотла соборные часы. Министерство внутренних дел Франции заявило, что будет сложно восстановить собор после пожара. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен до первоначального состояния.

Отметим, что продолжающийся больше 10 часов пожар удалось потушить после полуночи. По предварительным данным, причиной пожара стали ремонтные работы, которые велись на верхней части здания.