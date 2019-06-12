Посол: Стратегическое партнерство с Азербайджаном характеризуется взаимопониманием на высшем политическом уровне

Стратегическое партнерство России и Азербайджана характеризуется взаимопониманием на высшем политическом уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на приеме по случаю Дня России.

Посол отметил, что прошел почти год с момента его прибытия в Баку: "За этот год я успел объездить страну и могу сказать, что Азербайджан - прекрасная страна, впечатлен природой этой страны, разнообразием городов и дружелюбным отношением людей".

"Приятно и интересно работать в такой стране, которая близка нам и так быстро развивается по всем направлениям", - отметил посол.

Посол добавил, что у России много друзей на международной арене: "Тому примером является стратегическое партнерство с Азербайджаном, которое характеризуется взаимопониманием на высшем политическом уровне, развитием традиционных гуманитарных и культурных отношений", - заявил посол.