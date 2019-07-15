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Посол: Азербайджан не пожалел сил в борьбе с террористической организацией FETÖ

Посол: Азербайджан не пожалел сил в борьбе с террористической FETÖ
© Report/ Firi Salim

"Во время попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года народ проявил волю. Предатели, желавшие раскола страны, не добились своего".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии под названием "Торжество демократии", посвященном 3-й годовщине предотвращения попытки госпереворота в Турции, сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

"Мы с почтением поминаем погибших в этом событии. Азербайджанский народ, правительство во время событий 15 июля поддержали Турцию. Азербайджан не пожалел сил и в борьбе с террористической организацией FETÖ. Я выражаю за это благодарность азербайджанскому народу, президенту Ильхаму Алиеву", - добавил дипломат.

По словам посла, никто не сможет пойти против воли турецкой нации: "Мы, турецкая нация, сильны в единстве. Все должны быть едины независимо от разницы в религиозном, политическом мировоззрении. Тогда мы будем еще сильнее, могущественнее". 

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