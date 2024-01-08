Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием

Азербайджан является одним из основных экономических и политических партнеров Германии в Западной Европе. Экономические отношения между двумя странами основаны на двухвековой истории. Еще во второй половине XIX века германская компания Siemens Halske пос

Азербайджан является одним из основных экономических и политических партнеров Германии в Западной Европе. Экономические отношения между двумя странами основаны на двухвековой истории. Еще во второй половине XIX века германская компания Siemens построила крупный медеплавильный завод в Гедабейском и кобальтовый в Дашкесанском районах. Установление дипломатических отношений между двумя странами приходится на конец ХХ века. 12 января 1992 года Германия признала независимость Азербайджана.

За последние 32 года дипломатические отношения развивались по восходящей. В 2020 году доля Азербайджана в товарообороте Германии со странами Южного Кавказа составила около 65 процентов. В 2022 году объем годового товарооборота между двумя странами достиг 1 млрд 255 млн долларов. Сегодня Азербайджан входит в число основных стран-экспортеров нефти в Германию. Ряд азербайджанских компаний, действующих в банковской, авиационной, нефтяной отраслях, имеют представительства в этой стране, расширяется сотрудничество в сферах энергетики и здравоохранения. Сегодня сотни азербайджанцев учатся или работают в Германии.

О двусторонних отношениях между странами в интервью Report рассказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Германии Насими Агаев.

- Судя по вашей биографии, Германия вам совсем не чужда. Вы учились здесь в магистратуре в 2003-2005 годах, затем работали секретарем посольства Азербайджана в Германии. Помогает ли вам этот опыт в нынешней работе в качестве посла?

- Да, как вы отметили, учеба в Германии, а также опыт дипломатической работы в Германии и Австрии весьма пригодились, когда я стал послом. В первую очередь тем, что есть знакомство с образом мышления и традициями немецкого общества. Это помогает в общении и установлении деловых связей с официальными лицами и представителями общественности, в достижении взаимопонимания по вопросам, где есть разногласия.

- Германия является одним из основных экономических партнеров Азербайджана в Европе. Как изменилась динамика товарооборота между двумя странами за последние годы?

- Да, Германия является одним из основных экономических партнеров Азербайджана в Европе, а Азербайджан - важнейший экономический партнер Германии на Южном Кавказе. Об этом неоднократно заявляли официальные лица обеих стран. В январе-сентябре 2023 года объем торговли между Азербайджаном и Германией составил примерно 1,3 млрд долларов США. Объем импорта из Германии в нашу страну составил около 700 млн долларов США, а экспорта - 550 млн долларов США. Это говорит о значительном росте по сравнению с показателями прошлых лет. В настоящее время в Германии действуют более 160 азербайджанских компаний, а в нашей стране - 163 германские компании. На мой взгляд, существует широкий потенциал развития торгово-экономических отношений между двумя странами, для его реализации необходимо наращивать усилия с обеих сторон. Укрепление экономических отношений с Германией, увеличение притока инвестиций из этой страны, привлечение в нашу страну современных технологий, а также выход продукции и услуг, производимых в Азербайджане, на рынок Германии являются одними из основных приоритетов деятельности нашего посольства.

- Ожидается ли в ближайшее время реализация новых экономических проектов?

- Отрадно, что германские компании также интересуются возможностями деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, а также реализуемыми в этих регионах инфраструктурными и инвестиционными проектами. В соответствующие структуры Азербайджана поступили обращения от нескольких германских компаний. Посольство прилагает усилия, чтобы расширить этот интерес и привлечь больше компаний к участию в упомянутых проектах.

Также большой интерес германских компаний вызывает деятельность, осуществляемая Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии, а также дальнейшее развитие Среднего коридора, и мы работаем над конкретными совместными проектами в этих направлениях.

- Ожидаются ли в ближайшее время взаимные визиты государственных деятелей?

- Должен отметить, что осуществление взаимных визитов между двумя странами носит динамичный характер. Только в 2023 году президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил два рабочих визита в Германию. Один из этих визитов был связан с участием в Мюнхенской конференции по безопасности. Другой визит был в Берлин по приглашению канцлера Олафа Шольца. Оба визита внесли важный вклад в развитие двусторонних отношений.

Кроме того, в ноябре 2023 года Баку посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Это был первый визит главы МИД Германии в Азербайджан за последние 7 лет. В конце ноября визит председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Берлин и плодотворная встреча со спикером Бундестага Германии Бербель Бас сыграли важную роль в укреплении наших межпарламентских связей.

Визиты помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и представителя президента по особым поручениям Эльчина Амирбекова в Берлин в прошлом году, а также взаимные визиты заместителей министров иностранных дел двух стран и политические консультации создали благоприятную основу для углубления двусторонних отношений. Все эти визиты свидетельствуют о высоком интересе и значимости двух стран друг для друга. Наше посольство продолжает работать над повышением интенсивности взаимных визитов на высоком уровне, и мы надеемся, что текущий год будет в этом плане плодотворным.

- Вызывает интерес взаимодействие посольства с азербайджанцами, проживающими в Германии. В последние годы азербайджанцы все чаще уезжают в Германию для получения образования или в поисках работы. Сколько членов насчитывает азербайджанская община в Германии и каков уровень их взаимодействия с посольством?

- Действительно, в последнее время наблюдается рост числа азербайджанцев, отправляющихся в Германию для получения образования или в поисках работы. В первую очередь, это связано с практически бесплатным образованием для иностранных граждан в Германии, а также возможностями трудоустройства для представителей некоторых специальностей, к примеру, IT-специалистов и врачей. Однако предоставить информацию о точной численности азербайджанской общины в Германии довольно сложно. Не все граждане Азербайджана, проживающие в Германии, встают на консульский учет. Кроме того, число азербайджанцев, получивших гражданство Германии, а также тех, кто покинул эту страну и по тем или иным причинам вернулся на родину, постоянно меняется. Как только я начал работать послом, обратился к нашим соотечественникам, что посольство - это дом для каждого азербайджанца, и оно открыто для них. За короткий период деятельность нашего консульского отдела была усовершенствована. Наша цель - предоставлять оперативные и "прозрачные" услуги всем нашим гражданам.

- Как налажена координация посольства с азербайджанской диаспорой?

- Посольство поддерживает постоянную связь с нашей диаспорой в Германии. Члены диаспоры представлены на всех наших мероприятиях. Мы приглашаем всех зарегистрированных у нас соотечественников на проводимые нами мероприятия и, по возможности, поддерживаем организуемые ими мероприятия. Сотрудники посольства, отвечающие за работу с диаспорой, находятся с ней в постоянном контакте, интересуются проблемами, заботами, планами и дальнейшей деятельностью, оказывают необходимую поддержку.

- Мы часто встречаем новости о переезде медиков в Германию, в Берлине даже прошел II Форум азербайджанских врачей. Сколько азербайджанских врачей работает в этой стране? С одной стороны, это отрадно, в то же время не может быть позитивной тенденцией для системы здравоохранения Азербайджана. Проявляли ли эти врачи желание вернуться на родину во время встреч с вами?

- В настоящее время более 1000 врачей и медицинских работников из Азербайджана работают или повышают свою квалификацию в различных больницах и медицинских учреждениях Германии. Отмечу также, что уровень подготовки, знаний и навыков азербайджанских специалистов удовлетворяет германскую сторону. Им доверяют. Десятки наших специалистов являются главными врачами и заведующими отделениями в клиниках Германии. Это не может не радовать. Это очень важно с точки зрения имиджа нашей страны.

С другой стороны, эти специалисты могут внести свой вклад в развитие медицины в Азербайджане. Данный вопрос обсуждался на II Форуме азербайджанских врачей, который прошел в Берлине в ноябре 2023 года и постоянно находится в центре внимания. Нам известны факты, что некоторые врачи, работающие в Германии, уже вернулись в Азербайджан.

- Какие мероприятия были проведены в Германии в связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева в прошлом году?

- Эта знаменательная дата стала еще более запоминающейся благодаря тому, что именно в год празднования 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева обеспечила полный суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Потому что полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана было самым большим желанием Гейдара Алиева.

Посольство Азербайджана в Германии провело в 2023 году ряд мероприятий, связанных со 100-летием великого лидера. Среди них можно отметить концерт, который состоялся 2 мая 2023 года при участии Филармонического камерного оркестра Берлина в Азербайджанском культурном центре в этом городе при поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации посольства, фотовыставку "Гейдар Алиев и культурное наследие Азербайджана", организованную совместно посольством, Государственным комитетом по работе с диаспорой и ОАО "Азерхалча"19 ноября 2023 года в берлинской галерее QGallery.

Кроме того, 12 декабря 2023 года в Азербайджанском культурном центре в Берлине был проведен вечер классической музыки, Федеральным издательством Германии при организации посольства и по заказу ООО "Азерпочт" были выпущены почтовые марки по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева.

Хотелось бы особо отметить содействие посольства в создании портрета Гейдара Алиева в исполнении проживающей в Берлине молодой азербайджанской художницы Гюнай Шамси. Память о великом лидере дорога каждому азербайджанцу. Наше посольство намерено продолжать подобные мероприятия в ближайшие годы.