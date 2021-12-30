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Посол: Азербайджано-турецкое братство и впредь будет развиваться

Посол: Азербайджано-турецкое братство и впредь будет развиваться Азербайджано-турецкое братство и впредь будет развиваться и укрепляться.
Внешняя политика
30 декабря 2021 г. 22:32
Посол: Азербайджано-турецкое братство и впредь будет развиваться

Азербайджано-турецкое братство и впредь будет развиваться и укрепляться.

Как передает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на мероприятии Международного фонда тюркской культуры и наследия под названием "Солидарность детей тюркского мира".

Посол сообщил, что Международный фонд тюркской культуры и наследия участвует не только в деле признания личностей тюркских народов, но и в мероприятиях, связанных с их именами:

"В связи с тем, что эти земли являются землями наших отцов, мы должны передавать всю суть нашего братства будущим поколениям, а также оберегать всю культуру, историю, выдающихся личностей всего тюркского мира от Казахстана до Турции. С данной точки зрения радостно видеть здесь детей из различных тюркских стран", - добавил Д.Багчи.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı daha da güclənərək inkişaf edəcək"

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