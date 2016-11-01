Посол: Азербайджано-российский межрегиональный форум является кладезью для поиска путей наращивания сотрудничества

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджано-российский межрегиональный форум является кладезью для поиска путей наращивания сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом на 7-м Азербайджано-российском межрегиональном форуме сказал посол России в Азербайджане Владимир Дорохин.

В своей речи посол выразил удовлетворение большим числом участников форума: "Я посмотрел список участников форума и рад, что в наших регионах сохраняется интерес друг к другу".

В.Дорохин также, отметив наличие глобального экономического спада, заявил, что сегодня многие государства пересматривают свой бюджет, однако "это должно стать поводом для задействования существующих возможностей".