Посол Азербайджана: Желаю укрепления стратегического партнерства с Израилем

Посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов поздравил Израиль с 75-м Днем независимости.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"С 75-м Днем независимости, Израиль! Желаю мира и процветания всему народу Израиля, а также укрепления стратегического партнерства между Азербайджаном и Израилем!", - говорится в публикации.