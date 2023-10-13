Посол Азербайджана прочитал лекцию студентам самого престижного вуза Мексики

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов зачитал лекцию студентам факультета международных отношений Ибероамериканского университета, расположенного в городе Леон штата Гуанахуато.

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов прочитал лекцию студентам факультета международных отношений Ибероамериканского университета, расположенного в городе Леон штата Гуанахуато.

Как сообщили Report в дипмиссии, данный вуз считается самым престижным и известным высшим учебным заведением страны.

На встрече, которая прошла с участием руководства и преподавательского состава упомянутого образовательного учреждения, посол М.Талыбов проинформировал участников мероприятия об истории нашей страны. Было отмечено, что АДР, правопреемником которой является Азербайджан, была первой демократической республикой на мусульманском Востоке. Также была представлена подробная информация о богатой культуре нашей страны, о трудностях, с которыми она столкнулась в первые годы восстановления независимости, и об успешном пути развития, пройденном за короткий отрезок времени.

Азербайджанский дипломат также рассказал о новых реалиях, сложившихся в регионе после завершения бывшего конфликта, об истории армянской агрессии, трудностях, с которыми столкнулась наша страна за 30 лет оккупации, двойных стандартах, а затем 44-дневной войне и ее последствиях, продолжающемся мирном процессе, масштабных восстановительно-строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, мерах, принятых для безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев, а также целях и результатах антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных вооруженными силами Азербайджанской Республики в Карабахском экономическом районе, и процессе реинтеграции армянских жителей Карабаха.

Кроме того, была представлена информация о двусторонних связях между Мексикой и Азербайджаном, о взаимных визитах, осуществляемых в последнее время, о расширении возможностей сотрудничества между нашими странами в области культуры, туризма и других сферах, а также об имеющихся в нашей стране образовательных возможностях, стажировках и стипендиальных программах для иностранных студентов.