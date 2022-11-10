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Посол Азербайджана выступил в корейском университете

Посол Азербайджана выступил в корейском университете Посол Азербайджана в Корейской Республики Рамиз Гасанов выступил на 2-м форуме послов в Университете иностранных языков Хангук, рассказав о перспективах сотрудничества двух стран.
Внешняя политика
10 ноября 2022 г. 15:00
Посол Азербайджана выступил в корейском университете

Посол Азербайджана в Корейской Республики Рамиз Гасанов выступил на 2-м форуме послов в Университете иностранных языков Хангук, рассказав о перспективах сотрудничества двух стран.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана Рамиз Гасанов написал в своем Twitter.

"Мне выпала честь выступить с речью о лингвистических и культурных сходствах между Азербайджаном и Кореей, также о нашем двустороннем сотрудничестве перед аудиторией преподавателей и студентов Университета иностранных языков Хангук", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijani ambassador speaks at Korean university

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