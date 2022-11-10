Посол Азербайджана выступил в корейском университете
Посол Азербайджана выступил в корейском университетеПосол Азербайджана в Корейской Республики Рамиз Гасанов выступил на 2-м форуме послов в Университете иностранных языков Хангук, рассказав о перспективах сотрудничества двух стран.
Посол Азербайджана в Корейской Республики Рамиз Гасанов выступил на 2-м форуме послов в Университете иностранных языков Хангук, рассказав о перспективах сотрудничества двух стран.
Как передает Report, об этом посол Азербайджана Рамиз Гасанов написал в своем Twitter.
"Мне выпала честь выступить с речью о лингвистических и культурных сходствах между Азербайджаном и Кореей, также о нашем двустороннем сотрудничестве перед аудиторией преподавателей и студентов Университета иностранных языков Хангук", - говорится в публикации.
I had the privilege of delivering a speech on i language, linguistic and cultural similarities between and as well as our bilateral cooperation in front of the audience of faculty members and students of Hankuk Univ.of Foreign Studies at the 2nd HUFS CFL Ambassador Forum. pic.twitter.com/EHdsoHBlio