Посол Азербайджана выступил на заседании Американского еврейского комитета

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов принял участие на 110-м ежегодном заседании Cовета управляющих Американского еврейского комитета (АЕК) в Майами, в котором приняли участие более 400 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Morning Star, посол выступил с речью на мероприятии.

В своей речи Э.Сулейманов раскритиковал "попытки демонизировать мусульман только лишь за то, что они мусульмане" в свете различных инцидентов. При этом посол также выступил против проявлений антисемитизма, которые, по его словам, дают начало цепочке "реакций, которая вредит всем".

На заседании также выступили послы Уругвая, Болгарии и Польши, а также другие высокопоставленные американские чиновники.