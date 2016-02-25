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    Посол Азербайджана выступил на заседании Американского еврейского комитета

    В своей речи Э.Сулейманов раскритиковал попытки демонизировать мусульман только лишь за то, что они мусульмане

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов принял участие на 110-м ежегодном заседании Cовета управляющих Американского еврейского комитета (АЕК)  в Майами, в котором приняли участие более 400 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Morning Star, посол выступил с речью на мероприятии.

    В своей речи Э.Сулейманов раскритиковал "попытки демонизировать мусульман только лишь за то, что они мусульмане" в свете различных инцидентов. При этом посол также выступил против проявлений антисемитизма, которые, по его словам, дают начало цепочке "реакций, которая вредит всем".

    На заседании также выступили послы Уругвая, Болгарии и Польши, а также другие высокопоставленные американские чиновники.

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