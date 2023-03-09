Посол Азербайджана выступил на симпозиуме в Хьюстоне

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим выступил на симпозиуме в Хьюстоне, штат Техас, посвященном 8 марта - Международному женскому дню.

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим выступил на симпозиуме в Хьюстоне, штат Техас, посвященном 8 марта - Международному женскому дню.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в США.

В своем выступлении дипломат коснулся исключительной роли женщин в истории и культуре, так как Азербайджан был первой страной на Востоке, предоставивший в 1918 году женщинам право голоса. Он также подчеркнул, что по инициативе мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева в 1901 году начала действовать в Баку первая светская женская школа на мусульманском Востоке.