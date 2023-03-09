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Посол Азербайджана выступил на симпозиуме в Хьюстоне

Посол Азербайджана выступил на симпозиуме в Хьюстоне Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим выступил на симпозиуме в Хьюстоне, штат Техас, посвященном 8 марта - Международному женскому дню.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 07:21
Посол Азербайджана выступил на симпозиуме в Хьюстоне

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим выступил на симпозиуме в Хьюстоне, штат Техас, посвященном 8 марта - Международному женскому дню.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в США.

В своем выступлении дипломат коснулся исключительной роли женщин в истории и культуре, так как Азербайджан был первой страной на Востоке, предоставивший в 1918 году женщинам право голоса. Он также подчеркнул, что по инициативе мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева в 1901 году начала действовать в Баку первая светская женская школа на мусульманском Востоке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Hyuston şəhərində simpoziumda çıxış edib - FOTO

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