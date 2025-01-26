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Посол Азербайджана выразил соболезнования в связи со смертью главы Албанской православной церкви

Посол Азербайджана выразил соболезнования в связи со смертью главы Албанской православной церкви Посол Азербайджана в Албании Анар Гусейнов выразил соболезнования в связи с кончиной архиепископа Албанской православной церкви Анастасия Яннулатоса.
Внешняя политика
26 января 2025 г. 02:44
Посол Азербайджана выразил соболезнования в связи со смертью главы Албанской православной церкви

Посол Азербайджана в Албании Анар Гусейнов выразил соболезнования в связи с кончиной архиепископа Албанской православной церкви Анастасия Яннулатоса.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипломата соцсети Х.

"Выражаю соболезнования Священному Синоду Албанской Православной Церкви в связи с кончиной Его Святейшества Архиепископа Тираны и всей Албании Анастасия Яннулатоса", - отметил он.

Напомним, что архиепископ Тиранский, Дурресский и всей Албании Анастасий, находившийся с 3 января на лечении в Греции, умер в возрасте 95 лет в результате полиорганной недостаточности.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Alban Ortodoks Kilsəsi başçısının ölümü ilə əlaqədar başsağlığı verib

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