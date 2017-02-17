Посол Азербайджана выразил соболезнования в связи с крупным терактом в Пакистане

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде выразил соболезнования в связи с терактом в пакистанском городе Сехван.

Как сообщает Report, Али Ализаде осудил теракт, совершенный в святилище Лал Шахбаз Галандар в провинции Синдх.

"Выражаю соболезнования семьям и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал посол на своей странице в Twitter.

Напомним, жертвами самоподрыва террориста-смертника у мавзолея суфийского святилища стали 72 человека, 150 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.