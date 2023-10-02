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Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям

Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства при Европейском союзе (ЕС) Вагиф Садыгов выразил признательность Брюсселю за предотвращение "возможного насилия армянских радикалов против посольства Азербайджана".
Внешняя политика
2 октября 2023 г. 22:13
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям

Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства при Европейском союзе (ЕС) Вагиф Садыгов выразил признательность Брюсселю за предотвращение "возможного насилия армянских радикалов против посольства Азербайджана".

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипломата в соцсети Х (ранее Twitter).

"Выражаем признательность Министерству иностранных дел Бельгии и полицейскому участку Монтгомери Брюсселя за принятие необходимых мер предосторожности для предотвращения возможного насилия армянских экстремистов против посольства Азербайджана 1 октября", - говорится в сообщении.

Ранее В.Садыгов сообщал, что представители "экстремистских организаций армянской диаспоры", проживающие в Бельгии, прибегнут к насилию перед посольством Азербайджана в Брюсселе.

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