Посол Азербайджана встретился с зампредом правящей партии Турции

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов встретился с заместителем председателя правящей в этой стране Партии справедливости и развития (ПСР) по внешним связям Зафером Сарыкая.

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов встретился с заместителем председателя правящей в этой стране Партии справедливости и развития (ПСР) по внешним связям Зафером Сарыкая.

Как передает Report , об этом сообщила азербайджанская дипмиссия в соцсети Х.

"Посол Рашад Мамедов посетил заместителя председателя ПСР по внешним связям Зафера Сарыкая", - говорится в сообщении.

Стороны выразили удовлетворение азербайджано-турецким стратегическим союзничеством и уверенность в дальнейшем развитии этих отношений.

Напомним, что ранее азербайджанский дипломат встретился в Анкаре с замглавы МИД Турции Беррис Экинджи и черногорским коллегой Перишей Кастратовичем.