Посол Азербайджана встретился с зампредом правящей партии Турции

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов встретился с заместителем председателя правящей в этой стране Партии справедливости и развития (ПСР) по внешним связям Зафером Сарыкая.
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"Посол Рашад Мамедов посетил заместителя председателя ПСР по внешним связям Зафера Сарыкая", - говорится в сообщении.
Стороны выразили удовлетворение азербайджано-турецким стратегическим союзничеством и уверенность в дальнейшем развитии этих отношений.
Напомним, что ранее азербайджанский дипломат встретился в Анкаре с замглавы МИД Турции Беррис Экинджи и черногорским коллегой Перишей Кастратовичем.