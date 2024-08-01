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Посол Азербайджана встретился с зампредом правящей партии Турции

Посол Азербайджана встретился с зампредом правящей партии Турции Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов встретился с заместителем председателя правящей в этой стране Партии справедливости и развития (ПСР) по внешним связям Зафером Сарыкая.
Внешняя политика
1 августа 2024 г. 03:06
Посол Азербайджана встретился с зампредом правящей партии Турции

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов встретился с заместителем председателя правящей в этой стране Партии справедливости и развития (ПСР) по внешним связям Зафером Сарыкая.

Как передает Report, об этом сообщила азербайджанская дипмиссия в соцсети Х.

"Посол Рашад Мамедов посетил заместителя председателя ПСР по внешним связям Зафера Сарыкая", - говорится в сообщении.

Стороны выразили удовлетворение азербайджано-турецким стратегическим союзничеством и уверенность в дальнейшем развитии этих отношений.

Напомним, что ранее азербайджанский дипломат встретился в Анкаре с замглавы МИД Турции Беррис Экинджи и черногорским коллегой Перишей Кастратовичем.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri AK Partiyanın sədr müavini ilə görüşüb

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