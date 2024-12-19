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Посол Азербайджана встретился с замминистра иностранных дел России

Посол Азербайджана встретился с замминистра иностранных дел России 19 декабря посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.
Внешняя политика
19 декабря 2024 г. 23:32
Посол Азербайджана встретился с замминистра иностранных дел России

19 декабря посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.

Как сообщает российское бюро Report, в ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, ситуации в регионе Южного Кавказа и на Ближнем Востоке.

Было отмечено успешное развитие азербайджано-российских союзнических отношений в уходящем году в политической (для справки: в 2024 году было совершено свыше 60 взаимных визитов высшего - президентского - и высокого уровней), экономической и гуманитарной сферах.

Посол Азербайджана Рахман Мустафаев проинформировал замминистра иностранных дел Михаила Галузина о позиции официального Баку по проблематике мирного договора с Арменией.

Стороны также обсудили график ближайших двусторонних контактов и визитов высокого уровня в наступающем 2025 году.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Rusiya XİN müavininə Bakının sülh müqaviləsinə dair mövqeyini təqdim edib

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