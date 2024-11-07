Посол Азербайджана встретился с замглавы МИД России

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

"6 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с Послом Азербайджана в России Р.С.Мустафаевым. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по некоторым актуальным аспектам международной повестки дня, представляющим взаимный интерес", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, что 5 ноября посол Р.Мустафаев вручил свои верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину.