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Посол Азербайджана встретился с замглавы МИД России

Посол Азербайджана встретился с замглавы МИД России Рассмотрены планы сотрудничества в различных областях на посткоронавирусный период
Внешняя политика
16 июля 2020 г. 18:12
Посол Азербайджана встретился с замглавы МИД России

16 июля состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко с послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюль оглы. Об этом российскому бюро Report заявили в пресс-службе посольства Азербайджана в РФ.

По информации пресс-службы, на встрече была обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности, включая текущую ситуацию на азербайджано-армянской границе.

Андрей Руденко и Полад Бюльбюль оглы подтвердили обоюдный настрой на продолжение тесного взаимодействия по проблематике противодействия новой коронавирусной инфекции и ее последствиям, а также содействие возвращению граждан двух стран на родину.

Также были рассмотрены планы сотрудничества в различных областях на посткоронавирусный период.

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